Росіянина І.Кесаєва можуть судити заочно — Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Власник монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" Ігор Кесаєв перебуває на території РФ, стосовно нього можлива процедура заочного засудження. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко передає кореспондент УНН.
“Пан Кесаєв знаходиться на території РФ, тому поки що не маємо з ним контакту. І сьогоднішні обшуки якраз мають на меті отримати документи, на основі яких і будуть сформовані підозри, підозри до всіх, хто порушував наше законодавство, тим самим сприяючи фінансуванню тероризму”, — сказав Ю.Луценко.
За його словами, мова йде про керівництво компанії ТОВ “Мегаполіс/Тедіс Україна”, а також про представників державних органів, які мали не допустити створення монополії і порушень рішення РНБО.
Ю.Луценко зазначив, що, за даними слідства, на всьому пострадянському просторі була створена штучна монополія “Мегаполіс”.
“Хто і що сприяв створенню такої монополії (в Україні — ред.), слідство встановить і оцінить дії колишнього, тодішнього (у 2012 році — ред) керівництва АМКУ. У зв’язку з цим сьогодні йдуть також виїмки документів”, — сказав Ю.Луценко.
Він додав, що у ГПУ немає даних, чи в’їжджав І.Кесаєв на територію України після Революції гідності. Він спілкувався з фірмами транзитними дистанційно.
“Нами встановлено, що фактично Московська юридична фірма керувала усіма діями, в тому числі фінансовими "Мегаполісу", потім “Тедіс Україна”.
“Щодо самого пана Кесаєва, звичайно, якщо йому буде оголошена підозра, то виключно у заочному порядку. Нас більше цікавить зараз фінансова частина, припинення фінансового фонтану, який незаконно виводив гроші з України”, — сказав Ю.Луценко.
Ю.Луценко додав, що все керівництво “Тедіс” перебуває в Україні.
Як повідомляв УНН, Ю.Луценко раніше повідомив, що через виведення підприємством мільярдів гривень за кордон проводяться обшуки.