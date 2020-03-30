Россиянин, который обязался самоизолироваться, пытался покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На украинском участке границы пограничники обнаружили гражданина России, который несмотря на обязательства оставаться на самоизоляции пытался выехать из страны. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, сообщается, что 29 марта, в пункте пропуска "Юнаковка", что в Сумской области, гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей стране, выезжал в РФ автомобилем.
В ходе прохождения им контроля пограничники установили, что этот гражданин РФ на прошлой неделе во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятого на себя обязательства не выполнил.
О выявленном правонарушении пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, составили на россиянина административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу гражданина решит суд.
Как отметили в ГПСУ, несмотря на неоднократные предостережения со стороны правоохранительных органов, пограничники зафиксировали уже несколько случаев, когда граждане, которые собственноручно оформляли осведомления согласия о проведении обязательных мероприятий по самоизоляции, пренебрегают карантинными правилами и подвергают опасности себя и людей вокруг.
Напомним, 28 марта пограничники в Луганской области и Сумской также обнаружили двух нарушителей карантинных обязательств.