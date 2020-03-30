Росіянин, який зобов’язався самоізолюватись, намагався залишити Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На українській ділянці кордону прикордонники виявили громадянина Росії, який попри зобов’язання залишатись на самоїзоляції намагався виїхати з країни. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
Так, повідомляється, що 29 березня, в пункті пропуску “Юнаківка”, що на Сумщині, громадянин Росії, який має посвідку на постійне проживання в нашій країні, виїжджав до РФ автомобілем.
У ході проходження ним контролю прикордонники встановили, що цей росіянин минулого тижня під час перетинання державного кордону в цьому ж пункті пропуску надав інформовану згоду щодо проведення обов’язкових заходів із самоізоляції протягом 14 діб. Але взятого на себе зобов’язання не дотримався.
Про виявлене правопорушення прикордонники негайно повідомили співробітників Національної поліції, які склали на росіянина адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Подальшу долю громадянина вирішить суд.
Як зазначили у ДПСУ, незважаючи на неодноразові застереження з боку правоохоронних органів, прикордонники зафіксували вже кілька випадків, коли громадяни, які власноруч оформляли інформовані згоди щодо проведення обов’язкових заходів із самоізоляції, нехтують карантинними правилами та наражають на небезпеку себе та людей навколо.
Нагадаємо, 28 березня прикордонники на Луганщині та Сумщині також виявили двох порушників карантинних зобов’язань.