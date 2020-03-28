На кордоні з РФ виявили двох порушників згоди на самоізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Прикордонники на Луганщині та Сумщині виявили двох порушників карантинних зобов’язань. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“Вчора на Луганщині та Сумщині співробітники Держприкордонслужби виявили двох осіб, які порушили карантинні зобов’язання”, — сказано у повідомленні.
Так, до одного з пунктів пропуску, що на Луганщині, для виїзду в Російську Федерацію прибула 44-річна громадянка України. Під час проведення контрольних операцій, прикордонники встановили, що 22 березня рейсом із Греції українка прилетіла в аеропорт “Бориспіль”, де власноруч оформила інформовану згоду щодо проведення обов’язкових заходів із самоізоляції протягом 14 діб.
Зазначається, що взятих на себе зобов’язань жінка не дотрималася, оскільки вже 27 березня прибула до пункту пропуску “Мілове”, щоб перетнути державний кордон. Зі слів українки, вона планувала в подальшому направитися в окупований Луганськ, щоб відвідати свою доньку та, нібито, не пам’ятає, що підписувала інформовану згоду на самоізоляцію при прибутті в Україну.
Окрім того, у пункті пропуску “Бачівськ”, що на Сумщині, прикордонники виявили 43-річного чоловіка. Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці встановили, що громадянин України на початку тижня під час перетинання державного кордону у цьому ж пункті пропуску надав інформовану згоду на перебування у самоізоляції протягом 14 діб з метою дотримання протиепідемічних заходів. Але взятого на себе зобов’язання він також не дотримався.
Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції, які склали на громадян адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП “Порушення правил щодо карантину людей”. Подальшу долю громадян вирішить суд.
Нагадаємо, на Донеччині поліцейські склали 46 адмінпротоколів про порушення правил карантину.