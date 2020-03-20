На Донеччині поліцейські склали 46 адмінпротоколів про порушення правил карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В регіоні тривають превентивні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Поліцейські проводять профілактичну роботу з власниками торгівельних закладів, транспортних підприємств. Щодня для забезпечення карантинних заходів заступають 600 співробітників поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
З 18 березня перевірено близько 2500 об’єктів і перевізників. В результаті моніторингу встановлено, що всі заклади освіти (769) зачинені, масові заходи і кількості більше 10 осіб – не зафіксовані.
До адмінвідповідальності притягнуто 46 порушників, серед яких 38 – суб’єкти господарювання, 8 - пасажирських перевізники. Більшість порушень зареєстровані в Маріуполі і на території обслуговування Бахмутського відділу поліції.
Окрім забезпечення карантинних заходів, поліцейські посилено забезпечують публічну безпеку і порядок, реагують на повідомлення громадян.
Поліцейські несуть службу в складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативних груп, мобільних і стаціонарних блокпостах.
Крім того, створено спільні групи поліції та органів місцевого самоврядування. У превентивних заходах задіяні військовослужбовці Національної гвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Правоохоронці забезпечують контроль за дотриманням обмежень, встановлених Кабінетом міністрів України, зокрема перевіряють власників магазинів, кафе, підприємства, що надають послуги з пасажирських перевезень.
Головне завдання – роз’яснювальна робота, поліція пояснює громадянам важливість дотримання карантину. У разі порушень поліцейські складають адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, через порушення карантину за добу склали 32 адмінпротоколи.