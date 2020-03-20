В Донецкой области полицейские составили 46 админпротоколов о нарушении правил карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В регионе продолжаются превентивные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Полицейские проводят профилактическую работу с владельцами торговых точек, транспортных предприятий. Ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий проводят 600 сотрудников полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
С 18 марта проверено около 2500 объектов и перевозчиков. В результате мониторинга установлено, что все учебные заведения (769) закрыты, массовые мероприятия и количестве более 10 лиц - не зафиксированы.
К административной ответственности привлечено 46 нарушителей, среди которых 38 - субъекты хозяйствования, 8 - пассажирских перевозчики. Большинство нарушений зарегистрированы в Мариуполе и на территории обслуживания Бахмутского отдела полиции.
Кроме обеспечения карантинных мероприятий, полицейские усиленно обеспечивают публичную безопасность и порядок, реагируют на сообщения граждан.
Полицейские несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативных групп, мобильных и стационарных блокпостах.
Кроме того, созданы совместные группы полиции и органов местного самоуправления. В превентивных мерах задействованы военнослужащие Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Правоохранители обеспечивают контроль за соблюдением ограничений, установленных Кабинетом министров Украины, в частности проверяют владельцев магазинов, кафе, предприятия, предоставляющие услуги по пассажирским перевозкам.
Главная задача - разъяснительная работа, полиция объясняет гражданам важность соблюдения карантина. В случае нарушений полицейские составляют административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.
Напомним, ранее сообщалось, из-за нарушений карантина за сутки составили 32 админпротокола.