Из-за нарушений карантина за сутки составили 32 админпротокола
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За сутки, с 18 марта, полицейские составили 32 административных протокола за нарушение правил карантина. Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции Украины Александр Фацевич, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми, кто занимается пассажирскими перевозками. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области", - заявил Фацевич.
По его словам, полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП, в частности: 10 - в Донецкой области, 7 - в Киеве, 6 - в Херсонской, 3 - в Киевской, по 2 - в Полтавской и Черниговской, по 1 - в Одесской и Черновицкой областях.
Всего в Украине привлекли 15 000 полицейских для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что в Никополе оштрафовали женщину за распространение неправдивой информации о карантине в соцсетях.