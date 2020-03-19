Через порушення карантину за добу склали 32 адмінпротоколи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За добу, з 18 березня, поліцейські склали 32 адміністративні протоколи за порушення правил карантину. Про це розповів заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими, хто займається пасажирськими перевезеннями. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше — у Донецькій області”, — заявив Фацевич.
За його словами, поліцейські складають на правопорушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, зокрема: 10 — у Донецькій області, 7 — у місті Києві, 6 — у Херсонській, 3 — у Київській, по 2 — у Полтавській та Чернігівській, по одному — в Одеській та Чернівецькій областях.
Всього в Україні залучили 15 тисяч поліцейських для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, що у Нікополі оштрафували жінку за поширення неправдивої інформації про карантин в соцмережах.