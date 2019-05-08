Россиянин устроил в аэропорту дебош из-за отказа в пропуске в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня ночью в аэропорту "Жуляны" гражданин России устроил дебош, потому что его не пропустили в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Гражданин России 1980 года рождения, не смог указать цели своей поездки в Украину, не пропустили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска "Жуляны". В ответ россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.
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Мужчина, который по внешним признакам был пьян, не реагировал на замечания и пытался напасть на пограничников.
Его предупредили о применении спецсредств и задержан пограничниками. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10.
Россиянину запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий россиянина будет принудительно выдворен в Россию.
Напомним, гражданин РФ Игорь Чуркин подал в суд на Службу безопасности Украины относительно постановления СБУ согласно которой ему был запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.