Росіянин влаштував в аеропорту дебош, через відмову у пропуску до України

“Громадянина Росії 1980 року народження, який не зміг вказати мети своєї подорожі в Україну, не пропустили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту сьогодні вночі в пункті пропуску „Жуляни“. У відповідь росіянин почав агресивно поводитись та викрикувати образи щодо держави та співробітників Держприкордонслужби України”, — йдеться у повідомленні.

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Чоловік, який за зовнішніми ознаками був напідпитку, не реагував на зауваження та намагався напасти на прикордонників.

Особу попереджено про застосування спецзасобів та затримано прикордонниками. Також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця на правопорушника складено протокол за ст. 185-10.

Росіянину заборонено в’їзд на територію Україну на три роки. Після завершення всіх процесуальних дій росіянина буде примусово видворено до Росії.

Нагадаємо, громадянин РФ Ігор Чуркін позивається до Служби безпеки України щодо постанови СБУ відповідно до якої, йому був заборонений в’їзд в Україну терміном на 5 років. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.



