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Росіянин влаштував в аеропорту дебош, через відмову у пропуску до України

Росіянин влаштував в аеропорту дебош, через відмову у пропуску до України

Київ • УНН

 • 21709 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні вночі в аеропорту “Жуляни” громадянин Росії влаштував дебош, через те, що його не пропустили до України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

“Громадянина Росії 1980 року народження, який не зміг вказати мети своєї подорожі в Україну, не пропустили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту сьогодні вночі в пункті пропуску „Жуляни“. У відповідь росіянин почав агресивно поводитись та викрикувати образи щодо держави та співробітників Держприкордонслужби України”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року в Україну не пустили понад 3,1 тис. росіян

Чоловік, який за зовнішніми ознаками був напідпитку, не реагував на зауваження та намагався напасти на прикордонників.

Особу попереджено про застосування спецзасобів та затримано прикордонниками. Також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця на правопорушника складено протокол за ст. 185-10.

Росіянину заборонено в’їзд на територію Україну на три роки. Після завершення всіх процесуальних дій росіянина буде примусово видворено до Росії.

Нагадаємо, громадянин РФ Ігор Чуркін позивається до Служби безпеки України щодо постанови СБУ відповідно до якої, йому був заборонений в’їзд в Україну терміном на 5 років. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

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