Росіянин Чуркін хоче через суд скасувати заборону на в'їзд до України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Громадянин РФ Ігор Чуркін позивається до Служби безпеки України щодо постанови СБУ відповідно до якої, йому був заборонений в’їзд в Україну терміном на 5 років. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.
За даними прес-служби, позивач у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправною та скасувати Постанову Служби безпеки України про заборону в’їзду в Україну громадянину Російської Федерації Ігорю Анатолійовичу Чуркіну терміном на 5 років. Також позивач просить суд зобов’язати СБУ повідомити Адміністрацію ДПС про скасування відповідної постанови.
Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у справі. Третьою особою зазначена Адміністрація Державної прикордонної служби України.
Варто зазначити, що ім'я позивача, Ігоря Анатолійовича Чуркіна, повністю збігається із ім'ям російського бізнесмена, відомого за фінансовими скандалами навколо ТОВ "Львівські автобусні заводи".
Нагадаємо, в Україну не пустили росіянина-журналіста з канадської телекомпанії.