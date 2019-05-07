Росіянин Чуркін хоче через суд скасувати заборону на в'їзд до України

КИЇВ. 7 травня. УНН. Громадянин РФ Ігор Чуркін позивається до Служби безпеки України щодо постанови СБУ відповідно до якої, йому був заборонений в’їзд в Україну терміном на 5 років. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.