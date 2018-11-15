"Похититель" сына премьера Чехии рассказал свою версию событий в Крыму

Россиянин Петр Протопопов, которого сын премьера Чехии обвинил в насильственном удержании в Крыму, рассказал свою версию "удержание" сына премьера.

В интервью чешскому изданию Протопопов рассказал, что он был наблюдателем за сыном премьера Андреем Бабишем-младшим, и относился к нему "как к брату", потому что тот не может быть достаточно самостоятельным из-за шизофрении.

"Я отношусь к нему как к сводному брату, он определенно не работает, если вы спросите об этом. Каждый день я приходил к нему утром в девять часов и вытаскивал его из кровати. Я должен был убедиться, что он выглядит нормально: что ему подровняли ногти, чтобы он сходил в парикмахерскую, чтобы он вылез из рубашки в минус десять, или вылез из пуховика в плюс пятнадцать градусов", - рассказывает Протопопов.

По словам россиянина, во время расследования дела "Гнездо аиста" на Бабиша-младшего усилилось давление со стороны журналистов, поэтому он решил забрать его в другую страну.

Кроме того, Протопопов ответил на вопрос, почему для выезда он выбрал именно аннексированный Крым.

"Вы знаете, что я не чех, поэтому с моей точки зрения это не аннексированые территории, а часть России. И почему Россия? Ну, на других языках, кроме чешского и русского, я просто не разговариваю"

Протопопов добавил, что знание языка давало им гарантию, что в случае обострения психического здоровья Бабиша-младшего, он мог бы оперативно обратиться за необходимой медицинской помощью.

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В Крыму Протопопов и Бабиш-младший были дважды. Сначала они ездили в Крым на месяц, а после окончания срока визы, вернулись в Чехию, откуда уже поехали в Крым на три месяца.

Находясь в Ялте, Бабиш-младший встретил девушку из Украины.

"После 20 минут общения с ним она поняла, что он другой. Она воспринимала это так, что парень в норме, и хотя иногда ему трудно, он может справиться с этим. Эту женщину рекомендовал мой хороший друг", - рассказывает Протопопов.

Когда женщина поехала домой в Кривой Рог, Бабиш-младший решил поехать за ней, на материковую часть Украины, на авто. Протопопов пытался остановить сына премьер-министра.

"Энди очень хотел с ней поехать, и я сказал ему: "Эй, приятель, Кривой Рог - это не земля обетованная, а Мордор - тюрьма, шахты, наркоманы. Но нет, он настаивал, что хочет туда поехать. Поэтому мы взяли машину и уехали", - рассказывает россиянин Петр Протопопов.

На вопрос, является ли Протопопов российским агентом, он ответил отрицательно.

"Однозначно нет. Я никогда не имел ничего общего с российской или другой разведкой. СМИ сообщают мне, что у меня есть лицензия на огнестрельное оружие, но я никогда не стрелял. Для общения с Андреем мне не нужен пистолет, мне нужны сильные нервы" - ответил Протопопов.

Как сообщал УНН, премьер-министра Чехии хотят отправить в отставку из-за "крымского скандала".

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг обвинения своего сына, в том, что он насильно вывез своего его в оккупированный Крым. Он объяснил это тем, что его сын душевнобольной.