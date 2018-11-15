"Викрадач" сина прем'єра Чехії розповів свою версію подій у Криму

Росіянин Петро Протопопов, якого син прем'єра Чехії звинуватив у насильному утриманні в Криму, розповів свою версію "утримання" сина прем'єра.

В інтерв'ю чеському виданню Протопопов розповів, що він був наглядачем сина прем'єра Андрій Бабіша-молодшого, та ставився до нього "як до брата", тому що той не може бути достатньо самостійним через шизофренію.

"Я відношусь до нього як до зведеного брата, він безумовно не працює, якщо ви запитаєте про це. Кожен день я приходив до нього вранці о дев'ятій годині та витягав його з ліжка. Я повинен був переконатися, що він виглядає нормально - щоб йому підрівняли нігті, щоб він сходив до перукарні, щоб він виліз з сорочки в мінус десять, або виліз з пуховика в плюс п'ятнадцять градусів" - розповідає Протопопов.

За словами росіянина, під час розслідування справи "Гніздо лелеки" на Бабіша-молодшого посилився тиск від журналістів, тому він вирішив забрати його в іншу країну.

Окрім того, Протопопов відповів на запитання, чому для виїзду він обрав саме анексований Крим.

"Ви знаєте, що я не чех, тому з моєї точки зору це не анексовані території, а частина Росії. І чому Росія? Ну, іншими мовами, крім чеської та російської, я просто не розмовляю"

Протопопов додав, що знання мови давало їм гарантію, що у разі загострення психічного здоров'я Бабіша-молодшого, він міг би оперативно звернутися за необхідною медичною допомогою.

В Криму Протопопов та Бабіш-молодший були двічі. Спочатку вони їздили до Криму на місяць, а після закінчення терміну візи, повернулись в Чехію, звідки вже поїхали в Крим на три місяці.

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Перебуваючи в Ялті, Бабіш-молодший зустрів українку.

"Після 20 хвилин спілкування з ним вона зрозуміла, що він інший. Вона сприймала це так, що хлопець в нормі, і хоча іноді йому важко, він може впоратися з цим. Цю жінку рекомендував мій хороший друг", - розповів Протопопов.

Коли жінка поїхала додому в Кривий Ріг, Бабіш-молодший вирішив поїхати за нею на материкову Україну на авто. Протопопов намагався зупинити сина прем'єр-міністра.

"Енді дуже хотів за нею поїхати, і я сказав йому: "Гей, приятелю, Кривий Ріг - це не земля обітована, а Мордор - в'язниця, шахти, наркомани. Але ні, він наполягав, що хоче туди поїхати. Тому ми взяли машину і поїхали", - розповідає росіянин Петро Протопопов.

На запитання, чи є Протопопов російським агентом, він відповів заперечливо.

"Однозначно ні. Я ніколи не мав нічого спільного з російською або іншою розвідкою. ЗМІ повідомляють про мене, що у мене є ліцензія на вогнепальну зброю, але я ніколи не стріляв. Для спілкування з Андрієм мені не потрібен пістолет, мені потрібні сильні нерви", - відповів Протопопов.

Як повідомляв УНН, прем'єр-міністра Чехії хочуть відправити у відставку через "кримський скандал".

Раніше, прем’єр Чехії Андрей Бабіш заперечив звинувачення свого сина, в тому, що він насильно вивіз свого сина в окупований Крим. Він пояснив це тим, що його син психічнохворий.