Россиянин пытался вывезти из Украины использованный корпус гранатомета

Так, в пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе, прибыл автомобиль марки "Ауди" российской регистрации, который направлялся на выезд из Украины по маршруту Житомир - Москва. Управлял транспортным средством гражданин Российской Федерации.

Во время прохождения пограничного контроля пограничники вывели автомобиль для дополнительной проверки. Во время проверки в салоне автомобиля на заднем сидении среди личных вещей было обнаружено корпус использованного гранатомета РПГ-22. По словам водителя, корпус гранатомета он приобрел на Житнем рынке в Житомире в качестве сувенира за 50 гривен.

Сейчас корпус использованного гранатомета у мужчины изъят в установленном порядке.