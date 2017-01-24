Росіянин намагався вивезти з України використаний корпус гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Житомирські прикордонники в пункті пропуску “Виступовичі” виявили використаний корпус гранатомета у громадянина Росії. Про це УНН повідомили у прес-службі Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління ДПСУ.
Так, в пункт пропуску “Виступовичі”, що на українсько-білоруському кордоні, прибув автомобіль марки “Ауді” російської реєстрації, який прямував на виїзд з України за маршрутом Житомир — Москва. Керував транспортним засобом громадянин Російської Федерації.
Під час проходження прикордонного контролю прикордонники вивели автомобіль для додаткової перевірки. Під час перевірки у салоні автомобіля на задньому сидінні серед особистих речей було виявлено корпус використаного гранатомета РПГ-22. Зі слів водія, корпус гранатомета він придбав на Житньому ринку у Житомирі в якості сувеніру за 50 гривень.
Наразі корпус використаний гранатомет у чоловіка вилучено встановленим порядком.