Россиянин пытался вывезти из Украины старинный учебник
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На украинско-белорусской границе в Житомирской области правоохранители обнаружили у гражданина РФ старинную книгу. Об этом сообщает Северное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В пункте пропуска Выступовичи пограничники отдела Овруч совместно с сотрудниками Житомирской таможни обнаружили книгу 1909 года публикации", - говорится в сообщении.
Во время проверки багажного отделения легкового автомобиля Nissan, который направлялся на выезд из Украины, правоохранители среди личных вещей водителя обнаружили старинную книгу "Учебникъ Логики".
Вез ее за пределы Украины страны 34-летний гражданин Российской Федерации.
Сейчас находка изъята. Принадлежит ли книга к культурной и исторической ценности, будет установлено после проведения экспертизы.
Напомним, на украинско-польской границе правоохранители обнаружили в автомобиле гражданина Украины мечи.