Росіянин намагався вивезти з України старовинний підручник
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На українсько-білоруському кордоні в Житомирській області правоохоронці виявили у громадянина РФ старовинну книгу. Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"В пункті пропуску Виступовичі прикордонники відділу Овруч спільно з співробітниками Житомирської митниці виявили книгу 1909 року публікації", - йдеться в повідомленні.
Під час перевірки багажного відділення легковика Nissan, який прямував на виїзд з України, правоохоронці серед особистих речей водія виявили старовинну книгу "Учебникъ Логики".
Віз її за межі України країни 34-річний громадянин Російської Федерації.
Наразі знахідку вилучено. Чи належить книга до культурної та історичної цінності, буде встановлено після проведення експертизи.
Нагадаємо, на українсько-польському кордоні правоохоронці виявили в автівці громадянина України мечі.