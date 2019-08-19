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Росіянин намагався вивезти з України старовинний підручник

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. На українсько-білоруському кордоні в Житомирській області правоохоронці виявили у громадянина РФ старовинну книгу. Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"В пункті пропуску Виступовичі прикордонники відділу Овруч спільно з співробітниками Житомирської митниці виявили книгу 1909 року публікації", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки багажного відділення легковика Nissan, який прямував на виїзд з України, правоохоронці серед особистих речей водія виявили старовинну книгу "Учебникъ Логики".

Віз її за межі України країни 34-річний громадянин Російської Федерації.

Наразі знахідку вилучено. Чи належить книга до культурної та історичної цінності, буде встановлено після проведення експертизи.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні правоохоронці виявили в автівці громадянина України мечі.

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