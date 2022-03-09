Россиянин пытался вывезти из Украины более 800 тыс. долларов и старинную икону - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Работники Государственного бюро расследований вместе с работниками Винницкой таможни изъяли у гражданина РФ более 800 тысяч долларов США и старинную икону, которые он пытался тайно вывезти из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Детали
Во время осмотра автомобиля россиянина в пункте пропуска "Могилев-Подольский-Отач" обнаружили незадекларированные деньги, которые он хотел скрытно провезти.
Кроме того, после углубленного осмотра авто обнаружили икону, культурную ценность которой будет определять экспертиза.
Сотрудники Винницкой таможни составили соответствующий протокол, деньги и икону изъяли.
Добавим
Сотрудники ГБР во Львове вместе с представителями Госпогранслужбы на таможенном посту "Солотвино" предотвратили попытку незаконного вывоза гражданином РФ почти 140 тысяч евро без надлежащего таможенного декларирования.
Россиянин вместе с двумя украинцами при попытке пересечения границы задекларировали по 10 000 евро на каждого.
При осмотре транспортного средства и личных вещей правоохранители обнаружили незадекларированные должным образом деньги: 100 тысяч евро и 40 тысяч долларов США.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил, незадекларированные деньги изъяли.
Напомним
Сотрудники Федеральной службы безопасности России экстренно вывезли свои семьи из временно оккупированного Крыма и срочно продают там свои квартиры