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Сотрудники ФСБ вывозят семьи из Крыма и продают квартиры – Арестович

Сотрудники ФСБ вывозят семьи из Крыма и продают квартиры – Арестович

Киев • УНН

 • 255473 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сотрудники Федеральной службы безопасности России экстренно вывезли свои семьи из временно оккупированного Крыма и срочно продают там свои квартиры. Об этом на своей странице Facebook сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно увезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что дрогнет сама история", - написал Арестович.

Детали

Он отметил, что российская армия идет в Украину по инерции приказов и слишком растянула силы огромной территорией. Она нанесет еще удары, но в Украине ей придет конец.

"Российской армии в Украине – конец. Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, живыми, не простят. Не простят и не выпустят. Не почетная ничья ждет тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение. Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше. В результате – ни удержать, ни наступать", – написал он.

Добавим

Россия пополняет резервы оккупационных войск, привлекая к боевым действиям наемников ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер"). Как информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, "вагнеровцы" уже гибнут на территории Украины.

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