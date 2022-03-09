Співробітники ФСБ вивозять сім'ї з Криму та продають квартири – Арестович

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 5871 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 64763 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 129209 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 154806 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 205413 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197977 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185882 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157469 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118780 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110855 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 54085 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 56429 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 49231 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 52873 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 50429 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 6684 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 209629 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 334235 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 591871 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 533847 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 59356 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100022 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127091 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149651 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162810 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Співробітники ФСБ вивозять сім'ї з Криму та продають квартири – Арестович

Співробітники ФСБ вивозять сім'ї з Криму та продають квартири – Арестович

Київ • УНН

 • 255475 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Співробітники Федеральної служби безпеки Росії екстрено вивезли свої сім'ї з тимчасово окупованого Криму і терміново продають там свої квартири. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

"Ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено забрали з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія", - написав Арестович.

Деталі

Він зазначив, що російська армія йде в Україну за інерцією наказів і надто розтягла сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

"Російської армії в Україні – кінець. Батьки, які йдуть від дітей, не знаючи, чи знайдуть їх, повернувшись, живими, не вибачать. Не вибачать і не випустять. Не почесна нічия чекає тут на армію мерців, не раунд за очками, а натуральна військова поразка. Ці ідіоти розтягнули сили, намагаючись нахапати якнайбільше. В результаті – ні втримати, ні наступати", – написав він.

Додамо

Росія поповнює резерви окупаційних військ, залучаючи до бойових дій найманців ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер"). Як інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, "вагнерівці" вже гинуть на території України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.48
Ethereum
$1,855.46