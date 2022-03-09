Співробітники ФСБ вивозять сім'ї з Криму та продають квартири – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Співробітники Федеральної служби безпеки Росії екстрено вивезли свої сім'ї з тимчасово окупованого Криму і терміново продають там свої квартири. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович, пише УНН.
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"Ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено забрали з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія", - написав Арестович.
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Він зазначив, що російська армія йде в Україну за інерцією наказів і надто розтягла сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.
"Російської армії в Україні – кінець. Батьки, які йдуть від дітей, не знаючи, чи знайдуть їх, повернувшись, живими, не вибачать. Не вибачать і не випустять. Не почесна нічия чекає тут на армію мерців, не раунд за очками, а натуральна військова поразка. Ці ідіоти розтягнули сили, намагаючись нахапати якнайбільше. В результаті – ні втримати, ні наступати", – написав він.
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Росія поповнює резерви окупаційних військ, залучаючи до бойових дій найманців ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер"). Як інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, "вагнерівці" вже гинуть на території України.