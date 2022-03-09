Росіянин намагався вивезти з України понад 800 тис. доларів та старовинну ікону – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань разом із працівниками Вінницької митниці вилучили у громадянина РФ понад 800 тисяч доларів США та старовинну ікону, які він намагався приховано вивезти з України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
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Під час огляду автомобіля росіянина у пункті пропуску "Могилів-Подільський-Отач" виявили незадекларовані гроші, які він хотів приховано провезти.
Крім того, після поглибленого огляду авто виявили ікону, культурну цінність якої буде визначати експертиза.
Співробітники Вінницької митниці склали відповідний протокол, гроші та ікону вилучили.
Додамо
Працівники ДБР у Львові разом із представниками Держприкордонслужби на митному пості "Солотвино" запобігли спробі незаконного вивезення громадянином РФ майже 140 тисяч євро без належного митного декларування.
Росіянин разом із двома українцями під час спроби перетину кордону задекларували по 10 000 євро на кожного.
Під час огляду транспортного засобу та особистих речей правоохоронці виявили незадекларовані належним чином гроші: 100 тисяч євро та 40 тисяч доларів США.
Складено протокол про порушення митних правил, незадекларовані гроші вилучили.
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Співробітники Федеральної служби безпеки Росії екстрено вивезли свої сім'ї з тимчасово окупованого Криму і терміново продають там свої квартири.