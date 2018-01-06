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Русский в Сумской области пытался "купить" пограничников за 5 тыс. рублей

Киев • УНН

 • 17054 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Сумской области гражданин РФ пытался “купить” пограничников за 5000 российских рублей. Случай предложения взятки задокументировали вчера пограничники Сумского отряда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Русский в Сумской области пытался "купить" пограничников за 5 тыс. рублей

Так, по информации пресс-службы, в пункт пропуска "Катериновка" пешком на вход в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. Во время прохождения пограничного контроля россиянин предложил пограничному наряду 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение российско-украинской границы.

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В пресс-службе отметили, что правоохранители приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого нарушителя передали представителям Национальной полиции для принятия определенного законодательством правового решения.

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Кроме того, в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, которое содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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