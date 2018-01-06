Росіянин на Сумщині намагався "купити" прикордонників за 5 тис. рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На Сумщині громадянин РФ намагався «купити» прикордонників за 5000 російських рублів. Випадок пропонування хабаря задокументували учора прикордонники Сумського загону, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Так, за інформацією прес-служби, у пункт пропуску “Катеринівка” пішки на вхід в Україну прибув громадянин Російської Федерації. Під час проходження прикордонного контролю росіянин запропонував прикордонному наряду 5000 рублів РФ за безперешкодний перетин українсько-російського кордону.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нідерландець намагався дати хабар українським прикордонникам
У прес-службі відзначили, що правоохоронці вжили всіх необхідних заходів для припинення виявленого правопорушення, а самого порушника передали представникам Національної поліції для прийняття визначеного законодавством правового рішення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двох прикордонників на Одещині засуджено за хабарництво
Крім того, до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).