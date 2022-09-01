россияне разрушили 60 образовательных учреждений в Донецкой области - глава ОВА

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"С 24 февраля они (россияне - ред.) уже разрушили 60 образовательных учреждений в Донецкой области, повредили еще 554. Они знают, что хорошие знания украинских детей – это залог нашего будущего успеха", - отметил Криленко в Telegram.

Детали

При этом он отметил, что сегодня школы Донецкой области принимают почти 106 тысяч учеников. 5700 из них идут в первый класс.

Дополнение

Школы большинства громад Луганской области перевели на обучение онлайн.