россияне разрушили 60 образовательных учреждений в Донецкой области - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские оккупанты с 24 февраля разрушили 60 образовательных учреждений в Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"С 24 февраля они (россияне - ред.) уже разрушили 60 образовательных учреждений в Донецкой области, повредили еще 554. Они знают, что хорошие знания украинских детей – это залог нашего будущего успеха", - отметил Криленко в Telegram.
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При этом он отметил, что сегодня школы Донецкой области принимают почти 106 тысяч учеников. 5700 из них идут в первый класс.
Дополнение
Школы большинства громад Луганской области перевели на обучение онлайн.