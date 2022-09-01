росіяни зруйнували 60 освітніх закладів на Донеччині - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські окупанти з 24 лютого зруйнували 60 освітніх закладів на Донеччині, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"З 24 лютого вони (росіяни - ред.) вже зруйнували 60 освітніх закладів на Донеччині, пошкодили ще 554. Вони знають, що гарні знання українських дітей – це запорука нашого майбутнього успіху", - зазначив Криленко у Telegram.
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При цьому він зазначив, що сьогодні школи Донеччини приймають майже 106 тисяч учнів. 5700 із них йдуть до першого класу.
Доповнення
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