Россияне заступились за Суркиса, требуют сохранить ему должности в УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Россияне обратились к президенту Российской федерации Владимиру Путину с просьбой поддержать Григория Суркиса и не допустить его увольнения с должности вице-президента УЕФА. Об этом сказано в соответствующей петиции на портале передает УНН.
“Суркис не единожды публично поддерживал Российскую Федерацию и оказал посильное содействие нашей стране в получении и удержании права проведения чемпионата мира по футболу — 2018.
За такую его деятельность ... Суркиса окрестили предателем (в Украине — ред.) и потребовали его увольнения с УЕФА.
Его кандидатуру украинская Федерация футбола Украины отказывается выдвигать на выборы в УЕФА в 2019 году, по истечению срока его действующих полномочий.
В связи с этим, мы, фанаты футбола и русский народ, просим Президента РФ Владимира Путина, поддержать Григория Суркиса. Просим не допустить его увольнения”, — сказано в тексте петиции.
Автора документа также просят Путина Суркису моральную поддержку и, “по возможности материальную поддержку, в частности, в вопросах содержания подшефного футбольного клуба ФК “Динамо Киев”.
Напомним, увольнения Григория Суркиса с должности вице-президента УЕФА потребовал также и президент чешского ФК “Славия”.
Ярослав Тврдик также обвинил украинского функционера во вмешательстве в судейство на матче “Динамо” — “Славия”, который состоялся вчера в столице.
Также напомним, ряд СМИ уже опубликовали доказательства необъективного судейства матча “Динамо” — “Славия”.