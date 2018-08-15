Россияне заступились за Суркиса, требуют сохранить ему должности в УЕФА

“Суркис не единожды публично поддерживал Российскую Федерацию и оказал посильное содействие нашей стране в получении и удержании права проведения чемпионата мира по футболу — 2018.

За такую его деятельность ... Суркиса окрестили предателем (в Украине — ред.) и потребовали его увольнения с УЕФА.

Его кандидатуру украинская Федерация футбола Украины отказывается выдвигать на выборы в УЕФА в 2019 году, по истечению срока его действующих полномочий.

В связи с этим, мы, фанаты футбола и русский народ, просим Президента РФ Владимира Путина, поддержать Григория Суркиса. Просим не допустить его увольнения”, — сказано в тексте петиции.

Автора документа также просят Путина Суркису моральную поддержку и, “по возможности материальную поддержку, в частности, в вопросах содержания подшефного футбольного клуба ФК “Динамо Киев”.

Напомним, увольнения Григория Суркиса с должности вице-президента УЕФА потребовал также и президент чешского ФК “Славия”.

Ярослав Тврдик также обвинил украинского функционера во вмешательстве в судейство на матче “Динамо” — “Славия”, который состоялся вчера в столице.

Также напомним, ряд СМИ уже опубликовали доказательства необъективного судейства матча “Динамо” — “Славия”.