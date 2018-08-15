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СМИ опубликовали доказательства необъективного судейства матча “Динамо” - “Славия”

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Вчера киевское “Динамо” по итогам двух поединков прошло чешскую “Славию” в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:1 и 2:0). Поединок на НСК “Олимпийский” (2:0) завершился грандиозным скандалом, а чешская сторона обвинила украинский клуб в нечестной игре, пишет “Депо”,  передает УНН.

СМИ опубликовали доказательства необъективного судейства матча “Динамо” - “Славия”

Издание отмечает, что поединок начался довольно резво, и уже на 11-й минуте вингер “динамовцев” Беньямин Вербич открыл счет в матче. И уже после этого эпизода к главному арбитру поединка появилось очень много вопросов.

“Трудно объяснить незасчитанный гол форварда „Славии“ Станислава Тецла, которому лайнсмен „зажег“ офсайд. На изображении отчетливо заметно, что Тецл находился на одной линии с защитниками киевлян, а это грубая ошибка бригады арбитров”, — отмечает СМИ.

Еще один спорный эпизод случился во втором тайме, когда “Динамо” удвоило счет в матче.

“Артем Беседин получил передачу от Виктора Цыганкова и вырвался „на свидание“ с голкипером чешской команды. Все бы ничего, если бы украинский форвард находился в явном офсайде. На стоп-кадре это хорошо заметно”, — пишет “Депо”, публикую соответствующее фото.

В результате, эти “две впечатляющие ошибки арбитра, которые стали результативными и поставили крест на лигочемпионовских амбициях “Славии”, подчеркивает издание.

Напомним, что сразу после поединка, президент чешского ФК “Славия” Ярослав Тврдик обвинил Григория Суркиса во вмешательстве в судейство на матче “Динамо” — “Славия” и потребовал от УЕФА уволить украинского функционера с должности вице-президента. Об этом Тврдик написал в своем Twitter.

Со стороны УЕФА никаких официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.

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