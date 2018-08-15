Президент ФК "Славия" потребовал отставки Суркиса из УЕФА

“Судьи грубо повлияли на оба матча. Вице-президент Григорий Суркис должен уйти в отставку, и УЕФА не должен удивляться тому, что фанаты правильные вещи скандировали в связи с его именем. На месте Динамо я не хотел бы проходить дальше таким образом”, - написал Тврдик в своем Twitter.

Напомним, вчера киевское “Динамо” в домашнем поединке третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов обыграло пражскую “Славию” со счетом 2:0. Во время игры возник ряд спорных моментов.

Также напомним, что увольнения Григория Суркиса из УЕФА ранее потребовали украинцы. Петиция с таким призывом к УЕФА опубликована на международной платформе Change.org.

Авторы петиции утверждают, что Григорий Суркис является лоббистом интересов России, а потому не должен представлять Украину в рядах УЕФА.

В петиции указывается, что Суркис помогал РФ получить и удержать право на проведение ЧМ-2018 по футболу.

В документе также отмечается, что Украина сегодня страдает от агрессии РФ, а потому “лицо, представляющее интересы страны-агрессора, не имеет права занимать должность в УЕФА по квоте Украины”.