Президент ФК "Славія" вимагає відставки Суркіса з УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент чеського ФК "Славія" Ярослав Тврдік звинуватив Григорія Суркіса у втручанні в суддівство на матчі "Динамо" - "Славія" і зажадав від УЄФА звільнення українського функціонера з посади віце-президента. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Судді грубо вплинули на обидва матчі. Віце-президент Григорій Суркіс повинен піти у відставку, і УЄФА не повинен дивуватися тому, що фанати правильні речі скандували у зв'язку з його ім'ям. На місці Динамо я не хотів би проходити далі у такий спосіб", - написав Тврдік в своєму Twitter.
Нагадаємо, вчора київське "Динамо" у домашньому поєдинку третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів обіграло празьку "Славію" з рахунком 2:0. Під час гри виникла низка спірних моментів.
Також нагадаємо, що звільнення Григорія Суркіса з УЄФА раніше вимагали українці. Петиція з таким закликом до УЄФА опублікована на міжнародній платформі Change.org.
Автори петиції стверджують, що Григорій Суркіс є лобістом інтересів Росії, а тому не має представляти Україну в лавах УЄФА.
У петиції вказується, що Суркіс допомагав РФ отримати й утримати право на проведення ЧС-2018 з футболу.
У документі також наголошується, що Україна сьогодні страждає від агресії РФ, а тому "особа, яка представляє інтереси країни-агресора, не має права обіймати посаду в УЄФА за квотою України".