На международной платформе Change.org появилась петиция о Суркисе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На известной международной платформе петиций Change.org появилось требование к УЕФА об увольнении Григория Суркиса с поста вице-президента организации, пишет "Капитал", передает УНН.
Авторы петиции утверждают, что Григорий Суркис является лоббистом интересов России, а потому не должен представлять Украину в рядах УЕФА.
В петиции также указывается, что Суркис помогал РФ получить и удержать право на проведение ЧМ-2018 по футболу.
"Суркис лично встречался с Путиным в Санкт-Петербурге в 2015-м", - говорится в документе.
Авторы петиции отмечают, что Украина сегодня страдает от агрессии РФ, а потому "лицо, представляющее интересы страны-агрессора, не имеет права занимать должность в УЕФА по квоте Украины".
Свои подписи в поддержку указанной петиции уже оставили более 100 подписантов, хотя документ был зарегистрирован совсем недавно.
Напомним, ранее украинские журналисты призвали СБУ расследовать пророссийскую деятельность Суркиса.