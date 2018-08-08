На міжнародній платформі Change.org з’явилася петиція про Суркіса
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На відомій міжнародній платформі петицій Change.org з’явилася вимога до УЄФА про звільнення Григорія Суркіса з посади віце-президента організації, пише "Капітал", передає УНН.
Автори петиції стверджують, що Григорій Суркіс є лобістом інтересів Росії, а тому не повинен представляти Україну у лавах УЄФА.
У петиції також вказується, що Суркіс допомагав РФ отримати і втримати право на проведення ЧС-2018 з футболу.
"Суркіс особисто зустрічався з Путіним в Санкт-Петербурзі в 2015-му", - йдеться у документі.
Автори петиції наголошують на тому, що Україна сьогодні страждає від агресії РФ, а тому "особа, яка представляє інтереси країни-агресора, не має права обіймати посаду в УЄФА за квотою України".
Свої підписи на підтримку вказаної петиції вже залишили понад 100 підписантів, хоча документ було зареєстровано зовсім недавно.
Нагадаємо, раніше українські журналісти закликали СБУ розслідувати проросійську діяльність Суркіса.