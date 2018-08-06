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Проросійською діяльністю Суркіса має зайнятися СБУ - журналіст

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Григорій Суркіс має припинити членство в УЄФА через свою проросійську позицію. Про це у своєму блозі написав журналіст Роман Реведжук, передає УНН

"Треба ставити питання про негайне припинення членства Суркіса в УЄФА. Там він обіймає посаду і є представником України, але використовує свої повноваження для лобіювання інтересів не нашої держави, а країни-агресора, яка сьогодні анексувала українські території та вбиває українців", - написав він.

Річ у тім, що Суркіс відіграв неабияку роль у проведенні чемпіонату футболу в РФ, зауважив блогер.

"Сьогодні Суркіс допоміг Путіну провести чемпіонат, а завтра допоможе провезти російські танки через Хрещатик. Вважаю, що СБУ має негайно відреагувати на ці факти", - переконаний Реведжук.

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"Депутати, громадські активісти, ветерани АТО і також правоохоронні органи повинні проінформувати УЄФА про ці обставини та вимагати дострокового припинення повноважень Суркіса в УЄФА. Нехай від Росії туди балотується, а від України йому там робити нічого", - наголосив журналіст.

А тим часом, гібридна війна проти України триває на усіх фронтах, і Кремль вкладає величезні кошти, аби повернути Україну під протекторат Росії, додав він.

"Суркіс на сьогодні це не просто президент футбольного клубу. Він важливий для майбутньої виборчої кампанії Медведчука (Віктора - ред.), як футбольний функціонер... Тому й замовляє чорнухи на Андрія Павелка, щоб домогтися його звільнення з федерації футболу України. Плюс намагається зберегти себе на посаді віце-президента УЄФА. Бо, як відомо, його повноваження там закінчуються у середині наступного року, тобто до парламентських виборів", - вважає журналіст.

Нагадаємо, після подій на Майдані Суркіс злітав до Ростова-на-Дону літаком Медведчука. 

Також нагадаємо, британський журналіст Тім Ваут у власному розслідуванні, присвяченому корупції у футболі, розповів про те, як Суркіс особисто зустрічався з Путіним в період підготовки РФ до ЧС-2018. Тоді, начебто, за сприяння саме Суркіса Росії вдалося втримати право на проведення Чемпіонату. 

У зв’язку з цим, як наголосив політолог Володимира Манько, Суркіс не повинен представляти Україну в УЄФА

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