Після подій на Майдані Суркіс злітав до Ростова-на-Дону літаком Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Григорій Суркіс 26 січня 2015 року на приватному літаку зі столичного аеропорту "Жуляни" здійснив переліт до Ростова-на-Дону. Такі дані є у розпорядженні редакції УНН.
Рейс виконував борт із P4-GEM.
За даними ГО “Центр протидії корупції”, вказаний літак зареєстрований на острові Аруба, що в Карибському морі, та належить Віктору Медведчуку.
Назад Григорій Суркіс також повертався літаком Медведчука через Відень — 1 лютого 2015 року. Тобто, ймовірно, що у Ростові він провів не один день.
Загалом, як правило, брати Суркіси для міжнародних своїх подорожей використовують власний приватний літак із бортовим номером P4-GIS.
Однак, літаком Медведчука Григорій Суркіс користується теж доволі часто. Це може свідчити про їх спільні подорожі, наприклад до Скоп’є 15 березня 2015 року, або ж до Ніцци 17 квітня 2014 року.
Під час подій Революції гідності — з 26 грудня 2013 року по 6 лютого 2014 року — Григорій Суркіс відпочивав у Дубаях.
Нагадаємо, у Путіна подякували Григорію Суркісу за лобізм ЧС-2018 для Росії.
Як зазначив директор оргкомітету ЧМ-2018 Олексій Сорокін, Суркіс допоміг Росії отримати право на проведення чемпіонату, а також надав підтримку у той період, коли РФ хотіли позбавити права на організацію ЧС-2018.
За словами політолога Володимира Манька, Суркіс, лобіюючи інтереси РФ, не повинен представляти Україну в УЄФА.
“Час порушити питання про доцільність перебування прокремлівського Суркіса представником України в УЄФА. Туди має прийти новий, фаховий, некорумпований, патріотичний футбольний функціонер. Щоб не займатись корупцією і лобіювати інтереси України, а не Росії”, — наголосив він.