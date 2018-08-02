После событий на Майдане Суркис слетал в Ростов-на-Дону самолетом Медведчука

Рейс выполнял борт с P4-GEM.

По данным ОО "Центр противодействия коррупции", указанный самолет зарегистрирован на острове Аруба, в Карибском море, и принадлежит Виктору Медведчуку.

Назад Григорий Суркис также возвращался самолетом Медведчука через Вену - 1 февраля 2015 года. То есть, вероятно, что в Ростове он провел не один день.

В общем, как правило, братья Суркисы для международных своих путешествий используют собственный частный самолет с бортовым номером P4-GIS.

Однако, самолетом Медведчука Григорий Суркис пользуется тоже довольно часто. Это может свидетельствовать об их совместных путешествиях, например в Скопье 15 марта 2015 года, или в Ниццу 17 апреля 2014 года.

Во время событий Революции достоинства - с 26 декабря 2013 года по 6 февраля 2014 года - Григорий Суркис отдыхал в Дубае.

Напомним, у Путина поблагодарили Григория Суркиса за лоббизм ЧМ-2018 для России.

Как отметил директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин, Суркис помог России получить право на проведение чемпионата, а также оказал поддержку в тот период, когда РФ хотели лишить права на организацию ЧМ-2018.

По словам политолога Владимира Манько, Суркис, лоббируя интересы РФ, не должен представлять Украину в УЕФА.

"Время поставить вопрос о целесообразности пребывания прокремлевского Суркиса представителем Украины в УЕФА. Туда должен прийти новый, профессиональный, некоррумпированный, патриотический футбольный функционер. Чтобы не заниматься коррупцией и лоббировать интересы Украины, а не России", - подчеркнул он.