У Путіна подякували Суркісу за лобізм ЧС-2018 для Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Сочі, під час засідання наглядової ради організаційного комітету "Росія-2018", в присутності президента РФ Владіміра Путіна, директор оргкомітету Олексій Сорокін подякував віце-президенту УЄФА Григорію Суркісу. Про це на сторінці Facebook написав український журналіст та письменник Дмитро Вовнянко, передає УНН.
"За неоціненну допомогу при отриманні нашою країною права на його проведення і серйозну підтримку в той період, коли Росію хотіли позбавити права на проведення ЧС-2018", - зазначив Сорокін на адресу Суркіса, пише Вовнянко.
"Тобто - за те, що Суркіс не просто допоміг Москві отримати чемпіонат, він ще й допоміг Кремлю залишити ЧС з футболу за собою, в той час як президент Порошенко вмовляв світ позбавити РФ права на проведення ЧС", - уточнює журналіст.
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За його словами, цей факт багато чого пояснює.
"І сіті-лайти з пикою Суркіса у Москві, і реакцію Суркіса на пропозицію президента ФФУ підтримати хорватських гравців Дамагоя Віду і Огнєна Вукоєвича, які записали ролик з гаслом "Слава Україні!" - мовляв, це псує стосунки з ФІФА. Я б сказав, що це пояснює той накат, що почався проти Павелка в ЗМІ, позв'язуваних пресою з колишнім бізнес-партнером і партагеносе Суркіса Віктором Медведчуком. І ще – те, що топовим блогерам розсилали пропозиції розміщувати матеріали проти Павелка за окрему платню (мені пропонували з трьох різних профілів)", - написав Вовнянко.
Загалом, як резюмував письменник, від цієї історії тхне політикою.
"Тхне – аж смердить. Подяка Суркісу з боку Путіна – ще одне підтвердження цьому. Робіть висновки", - додав він.
Нагадаємо, британський журналіст Тім Ваут у власному розслідуванні, присвяченому корупції у футболі, розповів про те, як Суркіс особисто зустрічався з Путіним в період підготовки РФ до ЧС-2018. Тоді, начебто, за сприяння саме Суркіса Росії вдалося втримати право на проведення Чемпіонату.
Також нагадаємо, за словами політолога Володимира Манько, Суркіс лобіюючи інтереси РФ не повинен представляти Україну в УЄФА.
"Час підіймати питання про доцільність перебування прокремлівського Суркіса представником України в УЄФА. Туди має прийти новий, фаховий, некорумпований, патріотичний футбольний функціонер. Щоб не займатись корупцією і лобіювати інтереси України, а не Росії”, — наголосив він.