ЧС-2018: британський журналіст розповів про підкуп ФІФА за посередництва Суркіса

Автором і режисером фільму під назвою "Один чемпіонат світу, одна війна, а скільки корупції?" ("One World Cup, One War, How Much Corruption?") став британський журналіст Тім Вайт.

У своєму розслідуванні Вайт стверджує, що право проведення чемпіонату світу з футболу Росія отримала внаслідок підкупу представників ФІФА. Переговорний процес з цього питання був розпочатий задовго до початку самого турніру.

За інформацією Вайта, право РФ приймати чемпіонат світу з футболу надали "22 людини, на чолі яких стояв опальний колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер". Коштувало це рішення футбольним функціонерам "мільярд доларів".

Значну увагу у фільмі Тім Вайт приділяє і Україні, пояснюючи і розповідаючи глядачеві багато про українські футбольні і політичні реалії. Зокрема, автор з'ясовує, що деякі українські владні кола сприяли Росії в проведенні чемпіонату світу з футболу.

У фільмі відзначається, що посередниками між Росією і ФІФА були футбольний функціонер і бізнесмен Григорій Суркіс і Віктор Медведчук.

"Вони допомагали Росії не тільки отримати ЧС, але і згодом зберегти право на його проведення, коли на ФІФА почали тиснути", - підкреслює Вайт.

Стосовно Суркіса, журналіст відзначає, що бізнесмен 12 років очолював Федерацію футболу України, а з травня 2013 року є віце-президентом УЄФА.

"Українським медіа і спецслужбам відомо, що з 2015 року, від першого візиту Суркіса і Медведчука до Санкт-Петербургу, проходили консультації з приводу проведення та сприяння Суркісом, через його можливості в УЄФА, щоб чемпіонат світу пройшов саме в Росії", - розповідає в інтерв'ю Вайту народний депутат України Андрій Левус.

Вайт просив і Григорія Суркіса особисто прокоментувати цей факт, однак бізнесмен не відповів ні на один запит британських журналістів.

Відверта проросійська позиція Суркіса в той момент, коли на сході України йдуть бойові дії, підтримувані РФ, обурюють українську спільноту, констатує Вайт, і проводить слова віце-президента Федерації футболу Криму Олега Комуняра.

"Я, звичайно, злий, і злий, тому що Суркіс допоміг Росії отримати право на проведення чемпіонату світу плюс допомагав зберегти чемпіонат, як пишуть ЗМІ. Це дуже злить і дратує. Мало того, що ми з цією країною воюємо, і що стосується Федерації футболу Криму, вона зараз розгрібає проблеми, створені російською анексією Криму. Тому це, звичайно, негідний вчинок, як я вважаю", - зазначив Комуняр у фільмі Вайта.

