ЧМ-2018: британский журналист рассказал о подкупе ФИФА при посредничестве Суркиса

Автором и режиссером фильма под названием “Один чемпионат мира, одна война, а сколько коррупции?” (“One World Cup, One War, How Much Corruption?”) стал британский журналист Тим Вайт.

В своем расследовании Вайт утверждает, что право проведение чемпионата мира по футболу Россия получила вследствие подкупа представителей ФИФА. Переговорный процесс по этому вопросу был начат задолго до начала самого турнира.

По информации Вайта, право РФ принимать чемпионат мира по футболу предоставили “22 человека, во главе которых стоял опальный бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер”. Стоило это решение футбольным функционерам “миллиард долларов”.

Значительное внимание в фильме Тим Вайт уделяет и Украине, объясняя и рассказывая зрителю многое об украинских футбольных и политических реалиях. В частности, автор выясняет, что некоторые украинские властные круги способствовали России в проведении чемпионата мира по футболу.

В фильме отмечается, что посредниками между Россией и ФИФА были футбольный функционер и бизнесмен Григорий Суркис и Виктор Медведчук.

“Они помогали России не только получить ЧМ, но и впоследствии сохранить право на его проведение, когда на ФИФА начали оказывать давление”, — подчеркивает Вайт.

Касательно Суркиса, журналист отмечает, что бизнесмен 12 лет возглавлял Федерацию футбола Украины, а с мая 2013 года является вице-президентом УЕФА.

“Украинским медиа и спецслужбам известно, что с 2015 года, от первого визита Суркиса и Медведчука в Санкт-Петербург, проходили консультации по поводу проведения и содействия Суркисом, из-за его возможностей в УЕФА, чтобы чемпионат мира прошел именно в России”, — рассказывает в интервью Вайту народный депутат Украины Андрей Левус.

Вайт просил и Григория Суркиса лично прокомментировать этот факт, однако бизнесмен не ответил ни на один запрос британских журналистов.

Откровенно пророссийская позиция Суркиса в тот момент, когда на востоке Украины идут боевые действия, поддерживаемые РФ, возмущают украинское сообщество, констатирует Вайт, и проводит слова вице-президент Федерации футбола Крыма Олега Комуняра.

“Я, конечно, зол, и зол, потому что Суркис помог России получить право на проведение чемпионата мира плюс помогал сохранить чемпионат, как пишут СМИ. Это очень злит и раздражает. Мало того, что мы с этой страной воюем, и что касается Федерации футбола Крыма, она сейчас разгребает проблемы, созданные Россией аннексией Крыма. Поэтому это, конечно, недостойный поступок, как я считаю”, — отметил Комуняр в фильме Вайта.

Напомним, как сообщалось ранее, суд обязал банк Суркисов и “Черниговоблэнерго” оплатить долги “Нафтогазу”.