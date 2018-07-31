У Путина поблагодарили Суркиса за лоббизм ЧМ-2018 для России

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29013 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 91834 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120956 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128710 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167531 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152760 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140612 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130392 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180153 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

9 марта, 11:40 • 26739 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 67187 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 50618 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 31516 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 40248 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145208 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180153 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188129 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198677 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 167531 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107344 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111613 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113522 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112803 просмотра
Актуальное
У Путина поблагодарили Суркиса за лоббизм ЧМ-2018 для России

У Путина поблагодарили Суркиса за лоббизм ЧМ-2018 для России

Киев  •  УНН

 • 12723 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Сочи, во время заседания наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", в присутствии президента РФ Владимира Путина, директор оргкомитета Алексей Сорокин поблагодарил вице-президента УЕФА Григория Суркиса. Об этом на странице Facebook написал украинский журналист и писатель Дмитрий Вовнянко, передает УНН.

"За неоценимую помощь при получении нашей страной права на его проведение и серьезную поддержку в тот период, когда Россию хотели лишить права на проведение ЧМ-2018", - отметил Сорокин в адрес Суркиса, пишет Вовнянко.

"То есть - за то, что Суркис не просто помог Москве получить чемпионат, он еще и помог Кремлю оставить ЧМ по футболу за собой, в то время как президент Порошенко уговаривал мир лишить РФ права на проведение ЧМ", - уточняет журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: " Динамо" снова заподозрили в уклонении от уплаты налогов через ложные зарплаты футболистов

По его словам, этот факт многое объясняет.

"И сити-лайты с рожей Суркиса в Москве, и реакцию Суркиса на предложение президента ФФУ поддержать хорватских игроков Дамагоя Виду и Огнена Вукоевича, которые записали ролик с лозунгом "Слава Украине!" - мол, это портит отношения с ФИФА. Я бы сказал, что это объясняет тот накат, начавшийся против Павелко в СМИ, связаных прессой с бывшим бизнес-партнером и партагеносе Суркиса Виктором Медведчуком. И еще - то, что топовым блогерам рассылали предложения размещать материалы против Павелко за отдельную плату (мне предлагали с трех различных профилей)", - написал Вовнянко.

В общем, как резюмировал писатель, от этой истории попахивает политикой.

"Пахнет - вплоть воняет. Благодарность Суркису со стороны Путина - еще одно подтверждение этому. Делайте выводы", - добавил он.

Напомним, британский журналист Тим ​​Ваут в собственном расследовании, посвященном коррупции в футболе, рассказал о том, как Суркис лично встречался с Путиным в период подготовки РФ к ЧМ-2018. Тогда, вроде, при содействии именно Суркиса России удалось удержать право на проведение чемпионата.

Также напомним, по словам политолога Владимира Манько, Суркис лоббируя интересы РФ не должен представлять Украину в УЕФА.

"Время поднимать вопрос о целесообразности пребывания прокремлевского Суркиса представителем Украины в УЕФА. Туда должен прийти новый, профессиональный, некоррумпированный, патриотический футбольный функционер. Чтобы не заниматься коррупцией и лоббировать интересы Украины, а не России", - подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы