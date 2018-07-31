У Путина поблагодарили Суркиса за лоббизм ЧМ-2018 для России

"За неоценимую помощь при получении нашей страной права на его проведение и серьезную поддержку в тот период, когда Россию хотели лишить права на проведение ЧМ-2018", - отметил Сорокин в адрес Суркиса, пишет Вовнянко.

"То есть - за то, что Суркис не просто помог Москве получить чемпионат, он еще и помог Кремлю оставить ЧМ по футболу за собой, в то время как президент Порошенко уговаривал мир лишить РФ права на проведение ЧМ", - уточняет журналист.

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По его словам, этот факт многое объясняет.



"И сити-лайты с рожей Суркиса в Москве, и реакцию Суркиса на предложение президента ФФУ поддержать хорватских игроков Дамагоя Виду и Огнена Вукоевича, которые записали ролик с лозунгом "Слава Украине!" - мол, это портит отношения с ФИФА. Я бы сказал, что это объясняет тот накат, начавшийся против Павелко в СМИ, связаных прессой с бывшим бизнес-партнером и партагеносе Суркиса Виктором Медведчуком. И еще - то, что топовым блогерам рассылали предложения размещать материалы против Павелко за отдельную плату (мне предлагали с трех различных профилей)", - написал Вовнянко.

В общем, как резюмировал писатель, от этой истории попахивает политикой.

"Пахнет - вплоть воняет. Благодарность Суркису со стороны Путина - еще одно подтверждение этому. Делайте выводы", - добавил он.

Напомним, британский журналист Тим ​​Ваут в собственном расследовании, посвященном коррупции в футболе, рассказал о том, как Суркис лично встречался с Путиным в период подготовки РФ к ЧМ-2018. Тогда, вроде, при содействии именно Суркиса России удалось удержать право на проведение чемпионата.

Также напомним, по словам политолога Владимира Манько, Суркис лоббируя интересы РФ не должен представлять Украину в УЕФА.

"Время поднимать вопрос о целесообразности пребывания прокремлевского Суркиса представителем Украины в УЕФА. Туда должен прийти новый, профессиональный, некоррумпированный, патриотический футбольный функционер. Чтобы не заниматься коррупцией и лоббировать интересы Украины, а не России", - подчеркнул он.