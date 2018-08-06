Пророссийской деятельностью Суркиса должна заняться СБУ - журналист

"Надо ставить вопрос о немедленном прекращении членства Суркиса в УЕФА. Там он занимает должность и является представителем Украины, но использует свои полномочия для лоббирования интересов не нашей страны, а страны-агрессора, которая сегодня аннексировала украинские территории и убивает украинцев", - написал он.

Дело в том, что Суркис сыграл большую роль в проведении чемпионата футбола в РФ, отметил блогер.

"Сегодня Суркис помог Путину провести чемпионат, а завтра поможет провезти российские танки через Крещатик. Считаю, что должна СБУ немедленно отреагировать на эти факты", - убежден Реведжук.

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"Депутаты, общественные активисты, ветераны АТО и также правоохранительные органы должны проинформировать УЕФА об этих обстоятельствах и потребовать досрочного прекращения полномочий Суркиса в УЕФА. Пусть от России туда баллотируется, а от Украины ему там делать нечего", - отметил журналист.

А между тем, гибридная война против Украины продолжается на всех фронтах, и Кремль вкладывает огромные средства, чтобы вернуть Украину под протекторат России, добавил он.

"Суркис сегодня это не просто президент футбольного клуба. Он важен для будущей избирательной кампании Медведчука (Виктора - ред.), как футбольный функционер ... Поэтому и заказывает чернуху на Андрея Павелко, чтобы добиться его увольнения из федерации футбола Украины. Плюс пытается сохранить себя в должности вице-президента УЕФА. Ибо, как известно, его полномочия там заканчиваются в середине следующего года, то есть до парламентских выборов", - считает журналист.

Напомним, после событий на Майдане Суркис слетал в Ростов-на-Дону самолетом Медведчука.

Также напомним, британский журналист Тим Ваут в собственном расследовании, посвященном коррупции в футболе, рассказал о том, как Суркис лично встречался с Путиным в период подготовки РФ к ЧМ-2018. Тогда, вроде, при содействии именно Суркиса России удалось удержать право на проведение чемпионата.

В связи с этим, как отметил политолог Владимир Манько, Суркис не должен представлять Украину в УЕФА.