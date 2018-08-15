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ЗМІ опублікували докази необ'єктивного суддівства матчу "Динамо" - "Славія"

Київ • УНН

 • 16233 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вчора київське "Динамо" за підсумками двох поєдинків пройшло чеську "Славію" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (1:1 і 2:0). Поєдинок на НСК "Олімпійський" (2:0) завершився грандіозним скандалом, а чеська сторона звинуватила український клуб в нечесній грі, пише "Депо", передає УНН.

ЗМІ опублікували докази необ'єктивного суддівства матчу "Динамо" - "Славія"

Видання зазначає, що поєдинок розпочався досить жваво, і вже на 11-й хвилині вінгер "динамівців" Беньямін Вербич відкрив рахунок в матчі. І вже після цього епізоду до головного арбітра поєдинку з'явилося дуже багато питань.

"Важко пояснити незарахований гол форварда "Славії" Станіслава Тецла, якому лайнсмен "запалив" офсайд. На зображенні чітко помітно, що Тецл був на одній лінії із захисниками киян, а це груба помилка бригади арбітрів", - зазначає ЗМІ.

Ще один спірний епізод трапився у другому таймі, коли "Динамо" подвоїло рахунок в матчі.

"Артем Бесєдін отримав передачу від Віктора Циганкова і вирвався "на побачення" з голкіпером чеської команди. Все б нічого, якби український форвард перебував в явному офсайді. На стоп-кадрі це добре помітно", - пише "Депо", публікуючи відповідне фото.

У результаті ці "дві вражаючі помилки арбітра, які стали результативними і поставили хрест на лігочемпіонівськіх амбіціях "Славії", підкреслює видання.

Нагадаємо, що відразу після поєдинку президент чеського ФК "Славія" Ярослав Тврдік звинуватив Григорія Суркіса у втручанні в суддівство на матчі "Динамо" - "Славія" і зажадав від УЄФА звільнити українського функціонера з посади віце-президента. Про це Тврдік написав в своєму Twitter.

З боку УЄФА ніяких офіційних коментарів з цього приводу поки не надходило.

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