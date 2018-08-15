Росіяни заступилися за Суркіса, вимагають зберегти йому посади в УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Росіяни звернулися до президента Російської федерації Володимира Путіна з проханням підтримати Григорія Суркіса і не допустити його звільнення з посади віце-президента УЄФА. Про це сказано у відповідній петиції на порталі передає УНН.
"Суркіс неодноразово публічно підтримував Російську Федерацію і надав посильну допомогу нашій країні в отриманні та утриманні права проведення чемпіонату світу з футболу - 2018.
За таку його діяльність ... Суркіса назвали зрадником (в Україні - ред.) і зажадали його звільнення з УЄФА.
Його кандидатуру українська Федерація футболу України відмовляється висувати на вибори в УЄФА в 2019 році, після закінчення терміну його чинних повноважень.
У зв'язку з цим, ми, фанати футболу і російський народ, просимо Президента РФ Володимира Путіна, підтримати Григорія Суркіса. Просимо не допустити його звільнення", - сказано в тексті петиції.
Автора документа також просять Путіна Суркісу моральну підтримку і, "по можливості, матеріальну підтримку, зокрема, в питаннях утримання підшефного футбольного клубу ФК "Динамо Київ".
Нагадаємо, звільнення Григорія Суркіса з посади віце-президента УЄФА зажадав також і президент чеського ФК "Славія".
Ярослав Тврдік також звинуватив українського функціонера у втручанні в суддівство на матчі "Динамо" - "Славія", який відбувся вчора в столиці.
Також нагадаємо, низка ЗМІ вже опублікували докази необ'єктивного суддівства матчу "Динамо" - "Славія".