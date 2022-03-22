Россияне забрали из банков рекордные 1,2 трлн рублей - максимум со времен кризиса 2008 года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В феврале 2022 года объем средств россиян в банках страны снизился на 3,5% или 1,2 триллиона рублей. Об этом говорится в обзоре центробанка рф о развитии банковского сектора россии за февраль 2022 года, пишет УНН.
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«В целом за февраль средства населения снизились на 1,2 трлн руб. (-3,5%), главным образом в последнюю неделю месяца», - сказано в обзоре ЦБ.
Детали
Отмечается, что «негативный информационный фон в условиях санкцый в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность».
По данным российских СМИ, в абсолютном выражении приведенные значения - это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года, если верить статистике Банка россии. В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса (тогда сокращение составило 6%, или 354 млрд руб.).