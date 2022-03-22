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Росіяни забрали з банків рекордні 1,2 трлн рублів - максимум з часів кризи 2008 року

Росіяни забрали з банків рекордні 1,2 трлн рублів - максимум з часів кризи 2008 року

Київ • УНН

 • 100186 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У лютому 2022 року обсяг коштів росіян у банках країни знизився на 3,5% або 1,2 трильйона рублів. Про це йдеться в огляді центробанку рф про розвиток банківського сектору росії за лютий 2022 року, пише УНН.

Цитата

"Загалом за лютий кошти населення знизилися на 1,2 трлн руб. (-3,5%), головним чином останній тиждень місяця", - сказано в огляді цб рф.

Деталі

Зазначається, що "негативне інформаційне тло в умовах санкцій щодо найбільших російських банків стимулювало підвищений попит населення на рублеву та валютну готівку".

За даними російських ЗМІ, в абсолютному вираженні наведені значення – це найзначніший відтік вкладів як мінімум з 2008 року, якщо вірити статистиці банку росії. У відносному вираженні заощадження росіян у банках скорочувалися сильніше лише у жовтні 2008 року, на піку світової фінансової кризи (тоді скорочення становило 6%, або 354 млрд руб.).

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