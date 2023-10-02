россияне за неделю два раза ударили из вертолета по Черниговщине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска в течение прошлой недели дважды наносили авиационные удары с вертолета по территории Черниговской области. Вследствие российских обстрелов сть пострадавший и повреждения. Об этом в понедельник сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует УНН.
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«За прошедшую неделю враг 39 раз обстрелял 17 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 468 взрывов. Противник нанес два авиационных удара с использованием вертолета», - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, в результате обстрелов есть раненый. Разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.
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