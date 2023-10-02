росіяни за тиждень два рази вдарили з вертольота по Чернігівщині

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«За минулий тиждень ворог 39 разів обстріляв 17 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 468 вибухів. Противник наніс два авіаційні удари з використанням вертольоту», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів є поранений. Зруйновано та пошкоджену цивільну інфраструктуру.

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