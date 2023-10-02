росіяни за тиждень два рази вдарили з вертольота по Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська протягом минулого тижня двічі наносили авіаційні удари з вертольота по території Чернігівської області. Внаслідок російських обстрілів є постраждалий та пошкодження. Про це у понеділок повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує УНН.
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«За минулий тиждень ворог 39 разів обстріляв 17 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 468 вибухів. Противник наніс два авіаційні удари з використанням вертольоту», - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів є поранений. Зруйновано та пошкоджену цивільну інфраструктуру.
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