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росіяни за тиждень два рази вдарили з вертольота по Чернігівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська протягом минулого тижня двічі наносили авіаційні удари з вертольота по території Чернігівської області. Внаслідок російських обстрілів є постраждалий та пошкодження. Про це у понеділок повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує УНН.

Цитата

«За минулий тиждень ворог 39 разів обстріляв 17 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 468 вибухів. Противник наніс два авіаційні удари з використанням вертольоту», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів є поранений. Зруйновано та пошкоджену цивільну інфраструктуру.

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