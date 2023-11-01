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россияне за сутки нанесли 183 удара по Запорожской области, осуществили 24 дроновые атаки

Киев • УНН

 • 55850 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. российские войска за прошедшие сутки 183 раза атаковали населенные пункты Запорожской области, в частности осуществили 24 дроновые атаки. Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения. Об этом сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

россияне за сутки нанесли 183 удара по Запорожской области, осуществили 24 дроновые атаки

Цитата

«183 обстрела – жители 26 населенных пунктов оказались под вражеским огнем», - - написал Малашко в Telegram.

Детали

россияне совершили 24 БПЛА-атаки по Запасному, Гуляйполю, Новодаровке, Чаривному, Малиновке, Белогорью, Малой Токмачке, Новоивановке, Красной Кринице, Малым Щербакам и Пятихаткам, а также 4 РСЗО-обстрела Левадного, Темировки и Роботино, а также авиационные удары по Орехову и Малиновке.

По территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Червоного, Щербаков, Левадного, Полтавки, Луговского, Верхней Терсы, Каменского, Степного, Плавней, Лобкового и других городов и сел на линии огня пришлось 153 артобстрела.

«Гражданское население не пострадало, однако поражению подверглись объекты инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки – поступило 8 сообщений», - заметил Малашко.

Дополнение

30 октября российские войска нанесли 148 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области. В частности осуществили ракетный удар по Запорожью. В результате обстрелов никто не пострадал.

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