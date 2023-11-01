росіяни за добу завдали 183 удари по Запорізькій області, здійснили 24 дронові атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. російські війська минулої доби 183 рази атакували населені пункти Запорізької області, зокрема здійснили 24 дронові атаки. Обійшлось без постраждалих, однак є пошкодження. Про це повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Цитата
«183 обстріли – жителі 26 населених пунктів опинилися під ворожим вогнем», - - написав Малашко у Telegram.
Деталі
росіяни здійснили 24 БПЛА-атаки по Запасному, Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новоіванівці, Червоній Криниці, Малим Щербакам та П'ятихаткам, а також 4 РСЗВ-обстріли Левадного, Темирівки й Роботиного, а також авіаційні удари по Оріхову й Малинівці.
По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Червоного, Щербаків, Левадного, Полтавки, Лугівського, Верхньої Терси, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 153 артобстріли.
«Цивільне населення не постраждало, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди – надійшло 8 повідомлень», - зауважив Малашко.
Доповнення
30 жовтня російські війська завдали 148 ударів по 27 населеним пунктам Запорізької області. Зокрема здійснили ракетний удар по Запоріжжю. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.