Гатили з усіх видів озброєння: окупанти обстріляли Запорізьку область 148 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби завдали 148 ударів по 27 населеним пунктам Запорізької області. Зокрема здійснили ракетний удар по Запоріжжю. В результаті обстрілів ніхто не постраждав. Про це повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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«Минулої доби військовослужбовці рф гатили по Запорізькій області з усіх видів озброєння: зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах», - - написав Малашко у Telegram.
Деталі
Минулої доби окупанти 119 разів обстріляли з артилерії території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Червоного, Новоданилівки, Успенівки, Полтавки, Гуляйпільського, Степового, П'ятихаток, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.
Крім того, ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю, 22 БПЛА-атаки по Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Затишшю, Кам'янському, Малим Щербакам й Лук'янівському, 5 РСЗВ-обстрілів Магдалинівки, Оріхова, Роботиного та Малинівки, а також використав авіаційний снаряд по Новодарівці.
«Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», - вказав голова ОВА.
Доповнення
29 жовтня Російські війська завдали 178 ударів по 23 населеним пунктам Запорізької області. В результаті обстрілів постраждав підліток та місцева жителька.