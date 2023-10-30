Окупанти посилили атаки на Запорізьку область: за добу вдарили 178 рази, травмовані підліток та жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби завдали 178 ударів по 23 населеним пунктам Запорізької області. В результаті обстрілів постраждав підліток та місцева жителька. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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«Загарбники посилили свої атаки по цивільному населенню: внаслідок РСЗВ обстрілу Новояковлівки поранено 16 річного хлопця, також постраждала 59 річна оріхів'янка, яка потрапила під артобстріл. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу», - написав Малашко у Telegram.
Деталі
Минулої доби ворог здійснив 35 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Полтавці, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках. Крім того, було зафіксовано 8 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Малої Токмачки, Малинівки та П'ятихаток, а також 3 авіаудари по Оріхову й Роботиному.
Російські війська 132 рази з артилерії обстріляв території Біленького, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Єгорівки, Білогір'я, Темирівки, Степового, Кам'янського, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.
«Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури», - зауважив Малашко.
Доповнення
28 жовтня Армійці рф обстріляли два десятки населених пунктів у Запорізькій області. Минулось без постраждалих, однак є руйнування.