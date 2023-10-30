Оккупанты усилили атаки на Запорожскую область: за сутки ударили 178 раза, травмированы подросток и женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки нанесли 178 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадал подросток и местная жительница. Об этом сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
«Захватчики усилили свои атаки по гражданскому населению: в результате РСЗО обстрела Новояковловки ранен 16 летний парень, также пострадала 59 летняя ореховянка, попавшая под артобстрел. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», - написал Малашко в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки враг совершил 35 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, волшебному, Малиновке, Работиному, Малой Токмачке, Полтавке, Каменскому, малым Щербакам и Пятихаткам. Кроме того, было зафиксировано 8 РСЗО-обстрелов Новояковловки, Малой Токмачки, Малиновки и Пятихаток, а также 3 авиаудара по Орехову и Работиному.
Русские войска 132 раза из артиллерии обстрелял территории Беленького, железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Егоровки, Белогорья, Темировки, Степного, Каменского, Пятихаток, малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.
«Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры», - отметил Малашко.
Дополнение
28 октября армейцы рф обстреляли два десятка населенных пунктов в Запорожской области. Прошло без пострадавших, однако есть разрушения.